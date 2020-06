Archivissima, un'edizione online che ha coinvolto quasi 35.000 persone

Archivissima e La Notte degli Archivi si sono svolte quest’anno in una rinnovata versione digitale che si conclude oggi dopo quattro giorni di programmazione con un palinsesto di oltre 50 puntate, di cui 18 podcast d’autore prodotti da Archivissima, tutti dedicati alle storie degli archivi. A questi si sono affiancati i contenuti realizzati dai singoli archivi partecipanti: circa 80 podcast e più di 100 video. La Notte degli Archivi, nonostante l’emergenza sanitaria, ha coinvolto tutte le regioni italiane, divenendo la prima Notte degli Archivi nazionale, patrocinata quest’anno da ANAI, Associazione nazionale archivistica italiana.

Il pubblico ha risposto oltre le aspettative: sul sito web e sui propri canali social, nel weekend, Archivissima ha coinvolto quasi 35.000 persone. Il solo sito ha superato i 20.000 visitatori (utenti unici) con oltre 10.000 pagine visualizzate ogni giorno. Torino, Milano, Roma, Bologna e Firenze hanno raccolto oltre il 40% del pubblico. La Notte degli Archivi si conferma il format preferito dal pubblico, con oltre 30.000 visualizzazioni dei video e 20.000 interazioni degli utenti. I live sul profilo Instagram di Archivissima hanno coinvolto oltre 5.600 persone e il pubblico è stato soprattutto femminile (circa il 70%) e compreso nella fascia d’età 25/44.

Tutti i podcast e i materiali digitali prodotti sono stati diffusi gratuitamente sui canali di Archivissima (www.archivissima.it) e rilanciati dai profili social (Instagram e Facebook) della manifestazione e di tutti i partner e archivi aderenti. Tutti i contenuti saranno poi ascoltabili 365 giorni l’anno sul sito della manifestazione.

"Siamo molto soddisfatti di questa edizione digitale di Archivissima e in particolare della Notte degli Archivi: non solo le adesioni sono state superiori alle aspettative tenuto anche conto del momento di difficoltà dei vari enti ad accedere fisicamente nelle rispettive sedi e al patrimonio, ma anche e soprattutto per l'incredibile risposta che abbiamo riscontrato con le interazioni del pubblico sulle diverse piattaforme dalle quali abbiamo erogato i contenuti – dichiara Andrea Montorio, presidente dell'associazione Archivissima - Analizzeremo i dati definitivi nei prossimi giorni, ma a oggi possiamo già dire che il Festival ha coinvolto complessivamente quasi 50.000 persone, con oltre 130.000 visualizzazioni complessive tra sito, facebook e Instagram".