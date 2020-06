Ancora un'aggressione in famiglia: la moglie chiede aiuto, il marito sradica il citofono per evitare i soccorsi

L'allarme è arrivato da una casa di Borgo Vittoria: l'ennesima chiamata d'aiuto dopo una violenza domestica. Una donna aveva appena subito un'aggressione - l'ennesima - da parte del marito e ha chiamato la polizia.

Quando però gli agenti di Polizia si sono presentati alla porta, la scena è stata ancora più terribile di quanto potessero prevedere: la signora era ancora tremante e con la testa dolorante. Aggrappata alla sua gamba, la figlia che piange, terrorizzata.



Dal loro racconto, è emerso che l'uomo aveva prima insultato e poi picchiato la compagna, fino ad afferrarla per i capelli e a scaraventarla a terra. Una volta che si è accorto che la donna aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto, il violento aveva addirittura sradicato il citofono per fare in modo che non potessero essere raggiunti.



A causa dell’aggressione, la donna ha poi dovuto ricorrere a cure mediche, venendo giudicata guaribile in 15 giorni per le tante contusioni subite. L’uomo, un trentacinquenne cittadino rumeno, è stato arrestato per maltrattamenti.