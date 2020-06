Malato terminale sposo oggi al Giovanni Bosco dopo 28 anni d'amore

Fiori d’arancio speciali oggi all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Una storia d’amore doppiamente toccante, sia per la particolarità del momento legato all’emergenza Coronavirus, sia per i protagonisti: il marito è infatti malato terminale.

E’ stata la stessa coppia a voler raccontare la storia, accompagnata da una foto insieme, tramite la pagina facebook dell’Asl di Torino. "Vi mando la foto – si legge - scattata stamattina durante il nostro matrimonio avvenuto in questo momento cosi difficile, per il Coronavirus, e anche per le condizioni sanitarie di Filippo, malato terminale”.

“Un'attesa -continuano - durata ben 28 anni, tanto è stato lungo il nostro rapporto d'amore. Una figlia di 17 anni, legatissima al suo papà. Il futuro, un'incognita”.

La coppia ha poi voluto ringraziare il Comune di Torino e i responsabili sanitari del Don Bosco, “che hanno permesso la realizzazione di questo progetto d'amore durato una vita intera”, così come il reparto di Medicina 2 “che sta accompagnando Filippo nei suoi ultimi passi, con dedizione e gentilezza”.