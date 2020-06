Via Morandi, confermato il trasferimento della municipale: “Si farà, ma l’edificio non verrà abbandonato”

Una querelle infinita, destinata a risolversi nel modo che i residenti di Mirafiori hanno provato a scongiurare in ogni modo: il comando dei vigili urbani di via Morandi verrà smobilitato, per essere trasferito tra strada Comunale di Mirafiori, sede della Circoscrizione 2, e via Pinchia.

La conferma arriva dall’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria, che ha ribadito la strategia politica volta ad ottimizzare le risorse patrimoniali e la strategia tecnica nel garantire comunque al territorio un importante presidio di sicurezza: “Molti temono l’occupazione di un edificio abbandonato, ma non ci sarà un periodo in cui lasceremo la struttura di via Morandi vuota”. L’obiettivo della Giunta, tramite un bando, è quello quindi di trovare una possibilità per l’utilizzo di quegli spazi, nonostante le tante problematiche strutturali. Più facile e meno costoso traslocare nella sede della Circoscrizione 2 piuttosto che ristrutturare gli spazi attuali: la cifra prevista, in questo caso, si aggirerebbe tra i 750.000 e gli 800.000 euro. "Inoltre - aggiunge Iaria - la riorganizzazione porterà benefici per l'utenza dal punto di vista dei servizi".

D’altra parte, come reso noto dal comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon, attualmente in via Morandi è rimasto solo più il “piantone” di un vigile, adibito a front office e a dare informazioni, raccogliere segnalazioni provenienti dal quartiere. Tutto il resto del corpo di polizia municipale è in strada, con pattuglie e agenti sul territorio. Un’eventualità, garantisce Bezzon, che non verrebbe meno in caso di trasferimento: “Cosa cambia? Cambia che i cittadini che avranno bisogno di informazioni o di parlare con il piantone andranno in strada Comunale di Mirafiori (7 minuti di distanza a piedi). Non vi sarà alcun danno, su via Morandi le pattuglie rimarranno le stesse”.

Molto probabilmente, quindi, i vigili si divideranno tra via Pinchia, luogo fisico da cui partiranno le pattuglie, alla sede della Circoscrizione 2, dove saranno presenti gli uffici amministrativi. La prossima settimana è previsto un sopralluogo con la presidente Luisa Bernardini al fine di ragionare sulla disposizione degli spazi.

Il territorio da sempre aveva espresso la sua contrarietà al trasferimento del presidio dei vigili urbani che dopo aver rallentato il processo causa Covid, appare sempre più prossimo. Da Silvio Magliano (Moderati), primo firmatario della proposta di mozione, arriva ancora l’appello acclarato alla sindaca Appendino e alla Giunta: “Desistete, si facciano prevalere le esigenze dei cittadini. Il comando di via Morandi è un baluardo di sicurezza e e legalità, una presenza fisica, stabile e costante”. Molto scettico anche il consigliere Aldo Curatella (Misto minoranza): “La politica faccia qualcosa, non si limiti ai conti da ragioneria. E se di costi si vuole parlare, quali sono quelli per il trasloco dove c’è ora la sede della Circoscrizione 2? Andrebbero poi analizzati gli impatti sulla mancanza del presidio”.

"La mozione è scritta solo per fare campagna elettorale giocando sulla paura del cittadini - commenta Serena Imbesi (M5S) -. L'amministrazione lavora da mesi per trovare una soluzione per mantenere il presidio a Mirafiori Sud in Strada Comunale di Mirafiori con lo stesso numero di vigili sul quartiere e garantendo un costante presidio del territorio. La struttura di Via Morandi sarà restituita al territorio per soluzioni che tengano conto del tipo di struttura".

Su quest’ultimo aspetto, a lanciare l’appello non per il caso specifico ma per un discorso che sembra interessare tutta Torino è il comandante Bezzon: “Per la prima volta il corpo di polizia municipale è sceso sotto le 1600 unità, da qui a fine anno ci saranno altri 43 pensionamenti e andremo vicino a 1500. Un dato preoccupante per la sicurezza della città”. Ma sua via Morandi, almeno per il momento, le unità rimarranno quelle.