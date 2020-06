Marrone:"Il Piemonte sblocca oltre 200mila euro attesi dal 2019 dalla rete sportelli tutela consumatori"

La rivoluzione della semplificazione diventa ogni giorno sempre più realtà. In queste ore vengono finalmente accreditati dalla Regione Piemonte i 218 mila euro attesi dalle Associazioni di difesa dei consumatori , rimasti fino ad oggi bloccati. A risolvere l'impasse è stato l' Assessore alla Semplificazione Maurizio Marrone , dopo aver ottenuto - in data - mandato dal Presidente Alberto Cirio di occuparsi dei rapporti con la "Consulta dei consumatori".

"In meno di cinque giorni siamo riusciti a porre rimedio ad una situazione intollerabile, resa ancor più spiacevole alla luce del prezioso servizio che le associazioni hanno continuato a svolgere con gli sportelli sul territorio in questi difficili mesi di emergenza Covid19 - spiega l'assessore Marrone -. La Regione, con la D.D. 315 del , aveva già previsto di sanare l'attività svolta dalle Associazioni nel periodo 16 luglio - , destinando 200 mila euro a parziale copertura della Rete degli Sportelli del Consumatore. I fondi però non erano ancora arrivati ai destinatari. Con le liquidazioni di questi giorni abbiamo dato un segnale concreto ad un mondo che ogni giorno mette al centro la tutela dei cittadini piemontesi: con noi basta ritardi e lungaggini burocratiche. Gli impegni della pubblica amministrazione devono essere mantenuti nel tempo più rapido possibile".