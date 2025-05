Disabato (M5S): "Bene la blacklist regionale di chi maltratta gli animali"

"Non possiamo che essere soddisfatti per l’istituzione della blacklist a livello regionale che riporta i nominativi delle persone che si macchiano del crimine di maltrattamento di animali. La richiesta di adozione di questo strumento è stata sollecitata con un emendamento del Movimento 5 Stelle in sede di discussione del disegno di legge “Omnibus”: una soluzione operativa di cui abbiamo vagliato la fattibilità durante un tavolo con i tecnici della Regione, avvenuto a fine aprile, occasione in cui è stato presentato proprio l’emendamento per l’istituzione di un'interfaccia consultabile da tutti gli operatori autorizzati.

È corretto ricordare che l’istituzione di quello che oggi viene denominato “Daspo cinofilo” è avvenuta con l’approvazione della legge regionale sulla tutela e il benessere degli animali d’affezione nel 2024. Una norma che verrà resa maggiormente operativa grazie all’integrazione della blacklist per controllare se la persona interessata ad adottare o ad acquistare un animale possiede i giusti requisiti.

In questi anni abbiamo avanzato diverse proposte sul benessere animale, a partire dall’offrire prestazioni sanitarie gratuite agli animali d’affezione passando per il sostegno ai Cras, ovvero i Centri di Recupero Animali Selvatici, e il riconoscimento dei Santuari grazie a un nostro intervento legislativo durante la scorsa consiliatura: un lavoro che parte da lontano, grazie alla costante collaborazione con gli uffici regionali preposti e le associazioni - che ringraziamo per il loro importante lavoro quotidiano - che hanno a cuore la salute dei nostri amici animali" così Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte.