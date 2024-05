Forte temporale con grandinata nel Torinese: allagamenti e disagi, traffico in tilt

Allagamenti e forti disagi per la popolazione, questa sera intorno alle 18.30, quando Torino e la prima cintura sono stati sorpresi da un forte temporale che ha provocato allagamenti e rallentamenti al traffico.

In molte zone della città si è abbattuta addirittura la grandine, con chicchi grandi anche 3-4 centimetri. A complicare la situazione il fatto che molti cittadini erano in giro senza ombrello visto che fino a quel momento c'era stata una bella giornata giornata di sole. Già ieri un temporale improvviso, intorno all'ora di pranzo, aveva creato danni e disagi a Torino.

Particolarmente allarmante la situazione nel Pinerolese, dove si contano i danni provocati dalla grandine. Allagamenti diffusi anche a causa di tombini ostruiti o non in grado di filtrare tutta l'acqua caduta. Paura per gli alberi caduti e le cantine allagate, anche se è ancora presto per fare la conta dei danni. Forti i rallentamenti al traffico, sia in città che nelle strade di raccordo della prima cintura.