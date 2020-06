Emergenza casa, a Torino il dramma abitativo post pandemia: “Si rischiano migliaia di sfratti”

C’è una Torino che a partire da settembre rischia di rimanere in ginocchio. E’ la Torino dell’emergenza abitativa, dei cittadini che già prima facevano fatica a pagare l’affitto e ora, a causa dell’emergenza Coronavirus, tra cassa integrazione, perdita del lavoro e stop forzati, rischia di diventare moroso, con le conseguenze del caso.

La data del 1° settembre non è casuale, anzi. E’ allora, dopo l’estate, che ripartiranno le esecuzioni degli sfratti sospese pre pandemia. Di fatto, ripartendo poi le attività del tribunale, a quella situazione già critica si uniranno i “nuovi” sfratti per morosità, quelli creati dall’emergenza Coronavirus. A detta dei sindacati degli inquilini, a rischio vi sarebbero centinaia, se non migliaia, di famiglie. Non nell’immediato, quanto nei mesi successivi, tanto che come orizzonte temporale è stata delineata la primavera 2021.

Ai proprietari di casa va leggermente meglio ma, come sottolineato dall’Associazione Proprietà Edilizia, un quarto dei locatori vive con un reddito inferiore a 26.000 euro anni: il mancato introito dell’affitto diventa anche per loro un problema non da poco nell’equilibrio dell’economia domestica.

A fronte di una situazione che si prospetta drammatica, quali misure possono mettere in campo le istituzioni per salvaguardare gli equilibri sociali di una grande città come Torino e porre un freno all’emorragia dell’emergenza abitativa? Una delle soluzioni più caldeggiate delle associazioni di categoria è la rinegoziazione dei canoni d’affitto, con una cifra minore da pagare per il locatario e un intervento sull’Imu per quei proprietari di casa che decideranno di abbassare il canone. Una sorta di effetto spirale per sostenere tutti, senza scontentare nessuno.

L’altra richiesta avanzata è quella di aumentare la presenza delle case popolari o quantomeno delle residenze temporanee, al fine di avere a disposizione soluzioni sia a lungo termine che a breve termine per le famiglie in difficoltà. In ultimo, è unanime il coro di voci che chiedono al Comune e alla Regione di snellire la procedura per distribuire il più velocemente i fondi stanziati dal Governo e dal Decreto Riparti Piemonte. Soldi che, oggi più che mai, rappresentano un’ancora di salvezza per le famiglie in difficoltà che rischiano di non avere un tetto sotto cui abitare.