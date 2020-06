Torino: trovati 850 grammi di marijuana in un alloggio di Santa Rita

Martedì gli agenti del commissariato San Secondo sono intervenuti in un alloggio di Santa Rita, dopo essere stati informati che all’interno poteva essere nascosta della droga.

Dopo indagini i poliziotti sono risaliti all’abitazione e al loro arrivo hanno immediatamente percepito l’inconfondibile odore di marijuana. In un borsone da palestra riposto in camera da letto gli agenti hanno trovato un sacchetto contenente 850 grammi di questa sostanza stupefacente, mentre nel comodino sono stati trovati 770 euro in contanti. Nel soggiorno c’era invece tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, tra il quale 235 bustine in cellophane.

Alla luce del ritrovamento l’uomo, un italiano di 34 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.