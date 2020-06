Il Teatro Colosseo riapre il 15 giugno: tour gratuiti alla scoperta della sua storia

Ripartenza speciale, per il Teatro Colosseo di Torino. Dal 15 giugno, infatti, non solo verrà riaperta la cassa di via Madama Crisina 71 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13), ma, per l'intera giornata, la platea sarà simbolicamente accessibile al pubblico, per tutti coloro che, rispettando le norme di distanziamento e sicurezza, vorranno entrare e sedersi in sala, tornando a respirare l'atmosfera dello spettacolo dal vivo.

Ma non solo: alle ore 16, alle 17 e alle 18 verranno organizzate delle speciali visite guidate e gratuite sulla storia, gli spazi e gli spettacoli che hanno fatto la storia degli ultimi 40 anni di teatro a Torino (è necessario prenotarsi alla mail cassa@teatrocolosseo.it).

Una riapertura che tuttavia non si accompagna alla ripresa degli eventi, che comunque, in estate, il Colosseo non avrebbe ospitato. In questi mesi di quarantena, infatti, tutto lo staff si è impegnato alla rimodulazione del calendario, analizzando nel frattempo il regolamento per il pubblico spettacolo in vista della prossima stagione 2020/21.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del mese di maggio, è in corso la riprogrammazione di diversi concerti, tra cui Le Vibrazioni in orchestra, Raphael Gualazzi, Enrico Nigiotti e Angelo Branduardi, che quest'anno compie settant'anni. Così come per gli spettacoli teatrali, da Natalino Balasso a Maurizio Battista.

Tanti gli appuntamenti sospesi nella stagione corrente e posticipati all'autunno: Marco Masini (2 ottobre), Vittorio Sgarbi (6 ottobre), Jethro Tull (3 novembre), il musical Ghost (27 e 28 novembre) e Virginia Raffaele (dal 18 al 20 dicembre).