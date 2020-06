Perché è importante l’igiene delle mani

In tempi di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, appare fondamentale mantenere l’igiene delle mani. I massimi esperti hanno raccomandato che per prevenire la diffusione dei contagi da coronavirus è essenziale lavarsi le mani con il sapone o igienizzarle con appositi prodotti disinfettanti. Naturalmente il lavaggio delle mani non è un gesto che è importante soltanto adesso in tempi di coronavirus. È un gesto semplice che dovrebbe essere ripetuto con costanza in tutte le occasioni, per la prevenzione della diffusione di germi e per prevenire quindi le infezioni che potrebbero essere trasmesse da essi.

L’impegno di V-Shapes per l’igiene delle mani

Per l’igiene delle mani sono stati ideati dei prodotti specifici contenuti in confezioni come per esempio quelle di V-Shapes , un’azienda che da sempre si occupa di creare un packaging molto particolare. Si tratta di bustine monodose che, con un solo gesto e una singola apertura, consentono di applicare sulle mani cosmetici e prodotti di vario genere.

Oppure queste bustine vengono utilizzate per contenere prodotti alimentari. Nel periodo in cui è stato necessario affrontare l’emergenza sanitaria e in cui c’è stata molta richiesta di prodotti disinfettanti, l’azienda ha dato un contributo molto importante, realizzando confezioni monodose dedicate a contenere prodotti per la disinfezione delle mani. Il tutto naturalmente in maniera personalizzata con una tecnologia innovativa basata su queste bustine che sono in grado di contenere contenuti di varia consistenza, dal liquido al semiliquido al denso.

Perché è importante lavarsi le mani

Il Ministero della Salute ha spiegato, proprio in questo momento in cui si bada in maniera molto attenta all’igiene delle mani, perché è importante lavarsi le mani. Infatti gli esperti spiegano che i germi, se si trovano in condizioni ambientali che lo consentono, si annidano proprio nelle mani e possono proliferare moltiplicandosi di molto.

I germi, come virus e batteri, possono sopravvivere sulle superfici anche per ore. Li possiamo ritrovare sui telefoni, sulle maniglie, sui tavoli, sul computer e anche sugli asciugamani.

Proprio attraverso le nostre mani possono essere facilmente trasmissibili e possono entrare in contatto con il naso, con la bocca e con gli occhi.

I germi patogeni sono responsabili di molte infezioni. Ecco perché sarebbe davvero importante lavarsi le mani più volte nel corso della giornata, specialmente quando entriamo in contatto con molti oggetti della vita quotidiana.

Quando è opportuno lavarsi le mani

Gli esperti del Ministero della Salute hanno individuato delle fasi molto importanti da dedicare all’igiene delle mani. Nello specifico hanno distinto un prima e un dopo. Le mani andrebbero lavate prima di mangiare, prima di maneggiare alimenti, prima di toccare delle ferite, prima di rimuovere le lenti a contatto o prima di somministrare farmaci.

C’è anche un “dopo”. Infatti è importante lavarsi le mani dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso, dopo aver usato il bagno, dopo aver usato il telefono, dopo aver maneggiato soldi, dopo essere stati in luoghi molto affollati, come anche mezzi di trasporto pubblici, o dopo essere stati in luoghi aperti al pubblico, come palestre, stazioni, cinema.

Per lavarsi le mani bisogna utilizzare sapone, per il quale è preferibile quello liquido, e acqua, preferibilmente calda. In alternativa puoi usare le apposite bustine monodose per igienizzare le mani con specifici prodotti. Sia il sapone che i prodotti igienizzanti vanno applicati su entrambi i palmi, bisogna strofinare sul dorso, tra le dita e nello spazio sotto le unghie. Il tutto per 40-60 secondi. Poi si procedere a risciacquare con acqua corrente.

Meglio asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta oppure ricorrere ad un asciugamano personale. Quando ti sei lavato le mani, non toccare rubinetti o maniglie. Per chiudere il rubinetto usa una salviettina pulita, meglio quelle monouso.