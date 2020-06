Carmagnola, la Lega: "All'ospedale San Lorenzo il delfino di platino"

"Inizialmente la proposta aveva preso in considerazione la possibilità di modificare temporaneamente il regolamento per l'assegnazione del Delfino d'Oro, la massima onorificenza carmagnolese che l'amministrazione conferisce ogni due anni a due cittadini/e che si sono distinti per vari motivi tra cui la promozione della città, la cultura, lo sport ecc..." - Spiega il segretario della Lega di Carmagnola, Sobrero: "Dopo esserci consultati con l'amministrazione comunale abbiamo preso in considerazione un secondo possibile metodo di assegnazione dell'onorificenza, diventato poi quello decisivo, che riguarda l'assegnazione del Delfino di Platino".

Questa onorificenza carmagnolese non è presente nel regolamento del Delfino d'Oro ed è già stata assegnata nel 2006, dall'amministrazione all'ora guida dall'attuale assessore Gian Luigi Surra, al carmagnolese Monsignor Guido Lanzetti nominato quell'anno Vescovo di Alghero Bosa, per sottolineare l'importanza dell'evento per Carmagnola.

"Assegnando il Delfino di Platino in questo caso si sottolinea ancor di più l'importanza di questa onorificenza straordinaria in questo momento storico che è anch'esso straordinario ed inoltre così facendo si può evitare di andare a modificare il regolamento per l'assegnazione del Delfino d'Oro". Conclude Sobrero: "Questa è un'altra prova che la Lega di Carmagnola unita vuole essere sempre di più, insieme all'amministrazione comunale, vicina ai cittadini e in questo caso a chi ha dato tanto durante l'emergenza legata al Coronavirus Covid-19, ossia al personale sanitario".