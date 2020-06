Juve-Milan, i biglietti saranno rimborsati

Colpo di scena: la Juventus ha deciso di rimborsare i tifosi che avevano acquistato un biglietto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, non disputata a marzo e rinviata a questa sera, ma che si disputerà a porte chiuse. Fino a oggi sembrava che la società non volesse rimborsare nessuno, forte delle clausole inserite nel regolamento della vendita.

I tifosi però non si illudano: la Juve parla infatti di "eccezionale deroga" e tutto fa pensare che non adotterà la stessa decisione per gli abbonati del campionato.

"Vista l’assoluta peculiarità del contesto nazionale", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club, "Juventus F.C. ha deciso – in eccezionale deroga alla recente normativa applicabile, nonché alle condizioni contrattuali attualmente in vigore – di rimborsare il prezzo del biglietto singolo acquistato e pagato dai tifosi attraverso i canali di vendita ufficiali per la partita Juventus F.C. vs Milan di Coppa Italia, inizialmente programmata per il 4.03 e poi posticipata al 12.06 a porte chiuse su ordine della Pubblica Autorità".

Queste le modalità con cui i tifosi potranno ricevere, a partire da martedì 16 giugno 2020 alle ore 16, il rimborso del prezzo versato per il/i biglietto/i per il match Juventus vs Milan:

1. I tifosi che hanno acquistato il biglietto sul sito web Sport.ticketone.it o tramite il call center Ticketone, otterranno automaticamente e senza necessità di richieste, un rimborso pari all’importo indicato sul titolo di accesso, tramite riaccredito sulla medesima carta di credito utilizzata per acquistare i biglietti;

2. I tifosi che hanno acquistato il biglietto in ricevitoria dovranno accedere alla pagina dedicata ai rimborsi per biglietti punti vendita sul sito Ticketone.it e seguire la procedura per richiedere il rimborso del biglietto acquistato in ricevitoria. Nella procedura viene richiesto di inserire il numero del tipografico e copia dei tagliandi. Si consiglia di verificare pertanto l’ottima qualità dell’immagine prima dell’invio. Non è richiesto l’invio tramite raccomandata dei tagliandi. L’unica procedura sarà quella online. Il modulo di rimborso con gli allegati dovranno pervenire a TicketOne entro il 19 luglio 2020;

3. I soci iscritti ad un Official Fan Club che hanno acquistato il singolo biglietto, si dovranno rivolgere al proprio Club - che ha fatto richiesta dei biglietti per loro conto tramite il portale dedicato - al fine di ottenere il rimborso del prezzo specificato sul tagliando. Maggiori informazioni saranno comunicate tramite il portale dedicato JOFC;

4. I tifosi che hanno acquistato tramite Fan Service Juventus riceveranno indicazioni su come procedere tramite e-mail dedicata;

Il rimborso prevede il riaccredito del prezzo del biglietto pertanto sono escluse eventuali commissioni di servizio e/o oneri aggiuntivi applicati dal fornitore del servizio di biglietteria.

"Tale iniziativa di rimborso - si conclude il comunicato della Juve - riguarda esclusivamente l’acquisto da parte dei tifosi di singoli biglietti per la partita Juventus vs Milan di Coppa Italia acquistati tramite i canali ufficiali Juventus. Sono esclusi gli abbonamenti, i pacchetti riguardanti più match o servizi e gli acquisti di singoli biglietti di altre partite ad oggi rinviate (a titolo esemplificativo e non esaustivo Juventus vs Olympique Lyonnais di Champions League): in relazione a tali situazioni, restano ferme le previsioni contrattuali vigenti anche in attesa delle determinazioni ufficiali in merito alle competizioni attualmente sospese. Ulteriori informazioni e comunicazioni saranno pubblicate sul sito Juventus.com".