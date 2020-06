Folle inseguimento in tangenziale: fuggitivo arrestato con 10 kg di droga in auto

Per oltre cinque chilometri ha cercato di seminare gli uomini della Guardia di Finanza che lo stavano inseguendo lungo la Tangenziale di Torino. Protagonista della movimentata serata, un trentenne torinese residente in Germania, che alla fine si è dovuto arrendere ed è finito in manette.

Tutto è nato nel tratto autostradale a sud del capoluogo piemontese, quando i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Torino, impegnati nei consueti controlli di prevenzione generale, intimano lo stop a un'auto. In un primo momento questa sembra accostare, ma è solo una finta; l’auto, a pochi metri dai Finanzieri scappa imboccando la tangenziale.

Una folle corsa zigzagando tra le altre auto, repentini cambi di corsia per cercare di seminare alcuni equipaggi della Guardia di Finanza giunti a supporto dei colleghi.

Alcuni chilometri di pura follia quelli percorsi dall'uomo, dove non solo ha messo in pericolo la sua vita ma anche quella dei numerosi automobilisti che a quell'ora percorrevano la tangenziale.

All'altezza di Riva presso Chieri, in un raro momento di scarso traffico, i finanzieri sono riusciti a "chiudere" l'autovettura e bloccarla lungo la corsia di emergenza.

Una rapida perquisizione dell’auto ha permesso agli inquirenti di capire fin da subito il motivo che ha scatenato l'intera vicenda: nascosti all'interno del bagagliaio, i Finanzieri e le Squadre Cinofile hanno infatti rinvenuto circa 10 chilogrammi di droga suddivisi in 9 involucri di cellophane.

Il trentenne, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati tra i quali rapina, lesioni, violenza sessuale, molestie e ricettazione, è stato arrestato e rinchiuso presso il Carcere Lorusso-Cutugno di Torino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.