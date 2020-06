Incendio in via Rondissone: mamma e figlia si gettano dal balcone per sfuggire alle fiamme, sono gravi [VIDEO]

Drammatico incendio questa mattina in via Rondissone, in un appartamento al civico 30. Una mamma di 30 anni, per sfuggire alle fiamme, si è lanciata dal terzo piano insieme alla figlia di soli 8 mesi. Sul posto sono intervenute le medicalizzate del 118 e i vigili del fuoco.

Le condizioni di mamma e della bimba sono gravi: la mamma, che ha riportato parecchie fratture, sta entrando in sala operatoria al Giovanni Bosco, mentre la bimba che ha subito un grave trauma neurologico è sedata e intubata e si trova al Maria Vittoria. Per la piccola si sta valutando il trasferimento al Regina Margherita. Nell'incendio è rimasta intossicata anche la vicina, una donna di 80 anni presa in cura dai medici. Nel suo caso, invece, si tratta di un codice verde.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme si sono propagate nel vano ascensore del condominio. Le famiglie evacuate sono 15, per quattro piani coinvolti dal fumo: i pompieri le hanno tratte in salvo grazie a un'autoscala.