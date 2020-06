L’ultima saletta del bar nascondeva una bisca clandestina: denunciati in cinque

Quattro persone sono state denunciate per partecipazione a gioco d’azzardo dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine a seguito di un controllo effettuato in un bar di corso Vercelli la cui titolare è stata denunciata, invece, per esercizio di gioco d’azzardo.

Nell’ultima saletta del locale, i poliziotti hanno trovato quattro persone intente a giocare a carte, con una puntata in denaro al centro del tavolo. Alla vista di poliziotti, i quattro hanno cercato di nascondere il denaro, poi sequestrato, nelle proprie tasche.

Una delle quattro persone è risultata irregolare sul Territorio Nazionale. Nel corso della stessa attività un avventore è stato sanzionato amministrativamente dopo essere stato trovato in possesso di marijuana.

Nell’ambito del controllo coordinato dal Commissariato Dora Vanchiglia, personale della Polizia Municipale che ha concorso al controllo ha anche contestato violazioni amministrative riscontrate.