Bardonecchia, cambia la viabilità urbana in vista delle vacanze

L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, in questo momento di transizione, successivo alle misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale, ovvero dall’uscita dall’isolamento sociale e l’inizio della FASE 2, in attesa del pieno avvio della stagione estiva, al fine di agevolare il settore produttivo, e, contestualmente, garantire la sicurezza ai residenti e ai turisti italiani e stranieri, in sintonia con il Progetto denominato “Bardo SiCura”, ha emanato due ordinanze, la n.52 di sabato 6 giugno e la n.53 di martedì 9 giugno, a firma Loredana Piacenza, Commissario di Polizia, sintetizzate da Francesco Avato, sindaco, in un video, aventi come oggetto alcune modifiche alla viabilità urbana.

ORDINANZA N. 52 DEL 06/06/2020

ISTITUZIONE SENSO UNICO VIALE BRAMAFAM – VIA EINAUDI – ROTATORIA TEMPORANEA INTERSEZIONE VIA STAZIONE/PIAZZA EUROPA

VIALE BRAMAFAM “SENSO UNICO” da esterno ad interno Comune ( a salire) ( inzio rotatoria Via Roma fine intersezione via Einaudi)

VIA LUIGI EINAUDI“ SENSO UNICO” da interno ad esterno Comune – (a scendere) (inizio rotatoria via Torino fine intersezione con viale Bramafam)

DOPPIO SENSO di circolazione (tratto intersezione viale Bramafam via Einaudi intersezione Piazza Suspize via Medail)

VIA STAZIONE intersezione PIAZZA EUROPA istituzione di rotatoria temporanea (disciplinante i flussi di transito veicolare ivi convergenti)

ORDINANZA N. 53 DEL 09/06/2020

PRESCRIZIONE VIABILE “SENSO UNICO” VIA MEDAIL

Tratto dal Civico 01 al Civico 09 (direzione Viale Cappuccio-via Medail)

Sarà installata opportuna e doverosa segnaletica verticale temporanea di pre- avviso e “modifica viabile”, lungo le carreggiate interessate, ed in prossimità delle medesime, per la temporalità necessitante, all’acquisizione ad opera della cittadinanza delle prescritte modifiche viabili.

L’Amministrazione Comunale provvederà ad inserire avvisi sul sito comunale e dare ampia informazione alla cittadinanza, con le modalità che riterrà opportuno attuare.