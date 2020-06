Aggressione a Borgo Dora, l'autore arrestato per tentato omicidio

Dovrà rispondere di tentato omicidio il giovane di 25 anni che ieri ha accoltellato un uomo in Borgo Dora, dopo una violenta lite.

Era il tardo pomeriggio di domenica 14 giugno quando i poliziotti della Squadra Volante, insieme agli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, sono intervenuti in via Borgo Dora in seguito alla segnalazione di una violenta lite in corso tra due stranieri.

Giunti sul posto, hanno trovato un uomo disteso a terra, sanguinante, con due evidenti ferite da taglio, la prima all'altezza del costato destro, la seconda sull'addome. E’ stata la stessa vittima a indicare ai poliziotti la direzione di fuga dell’aggressore.

Il giovane, un somalo di 25 anni, è stato rintracciato e fermato in piazza della Repubblica, con mani e vestiti ancora sporchi di sangue. Occultati sotto i veicoli in sosta, gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico lungo 15 cm, sporco di sangue e una sega da taglialegna della lunghezza di 175 cm.