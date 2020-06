Ivrea, ritrovati e restituiti i telefoni rubati all’ASL TO4 pochi giorni prima della pandemia

Un lotto di 12 smartphone rubati a fine gennaio dagli uffici dell’ASLTO4 è stato ritrovato e restituito stamattina alla direzione dell’Asl dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di Ivrea e Banchette.



I telefoni sarebbero stati assegnati al personale dell’Asl, tra cui coloro che avrebbero dovuto contattare le persone poste in isolamento domiciliare a causa dell’epidemia da Covid-19.



Le attività d’indagine, poste in essere a seguito della denuncia di furto, hanno permesso di rintracciare e localizzare il codice di 12 telefoni sui 21 che erano stati rubati. I telefoni hanno un valore di circa 350 euro. Oltre al sequestro dei telefoni, sono state denunciate per il reato di ricettazione 13 persone (10 italiani e 3 stranieri) che avevano acquistato gli smartphone su canali di vendita non ufficiali.