Riapre il Balon: gli agenti della Polizia Municipale scovano (e multano) l'unico abusivo

Al trasgressore, un cittadino rumeno di 19 anni, è stata fatta una multa da 5.164 euro, mentre le merci che aveva esposto in vendita sono state sequestrate. Tra gli articoli scoperti, numerosi telefonini e alcuni tablet che sono stati inviati al Comando di via Bologna 74 per essere esaminati dai tecnici del laboratorio del Reparto Investigazioni Tecnologiche per capire se sono stati rubati o se sono comunque di provenienza illecita.