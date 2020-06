Videogiro al traguardo: a vincere è "Ysangarda" di Giacomo Piumatti

Nel corso della diretta Facebook sulla pagina di Sìnémàh, primo circuito italiano di sale cinematografiche e festival dei territori di provincia, sono stati svelati i nomi dei corti vincitori selezionati dal pubblico attraverso il voto on line e dai gestori delle sale cinematografiche coinvolte.

La somma dei voti assegna il primo premio di 1.000 euro a Ysangarda di Giacomo Piumatti, girato nella Baraggia di Candelo (BI), il secondo premio di 400 euro a Catene di Gabriele Testa, girato a Saluzzo (CN) e il terzo premio di 100 euro a Sorridi, tanto è lo stesso di Riccardo Fedele, girato a Carmagnola (TO).

Videogiro è un evento speciale all’interno di Open Cinema, progetto operativo della Compagnia di San Paolo curato da Itinerari Paralleli. Videogiro è stato curato per Open Cinema dall’Associazione Piemonte Movie - che da sempre opera per la promozione e diffusione del cinema realizzato in Piemonte.