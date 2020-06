I lavandai di Bertolla rivivono grazie al Mau: realizzati murales nel cuore della Circoscrizione 6

Portare l'arte in periferia. E' con questo spirito che il Mau, il Museo d'Arte Urbana, ha portato nel cuore della Circoscrizione 6 il linguaggio dell'arte contemporanea nello spazio pubblico, al fine di favorire una didattica allargata.

Dopo gli interventi in Borgo Campidoglio infatti, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Circoscrizione 6 Comune di Torino e Comune di Torino Settore Tempo Libero, proseguono gli interventi nella zona Nord della Città.



Così si spiega la realizzazione di 17 "Panchine d'Autore" di vari artisti coordinati da Vito Navolio nell'area esterna dell'Auchan di corso Romania, ed i progetti "Muralismo a Falchera" ed "Outskirt Stories-Storie di Periferia" a Falchera Nuova, la collaborazione con il Centro del Protagonismo Giovanile El Barrio per interventi artistici coordinati da Vito Navolio con la collaborazione della Scuola Secondaria Leonardo Da Vinci in Piazza Astengo, la riqualificazione artistica del porticato di via Anglesio con gli studenti della Scuola di Pittura dell' Accademia Albertina coordinati dal Prof. Giuseppe Leonardi.

Su suggerimento della Circoscrizione 6, Mau è venuto a conoscenza dell' associazione "la Lavandera ed ij Lavandè 'd Bertula" e del suo suggestivo e poco conosciuto, anche per l'ubicazione non agevole, borgo.

Dal dialogo è nata la volontà di portare avanti , con il coordinamento di Vito Navolio, un lavoro di rievocazione della storica tradizione dei Lavandai di Bertolla, finalizzata ad un confronto storico- didattico con Associazioni e Scuole.

Obiettivo finale la realizzazione di una serie di opere murali in una logica di partecipazione e condivisione degli interventi con il territorio al fine di valorizzare una zona di Torino dalla grande suggestione storica e supportare il lavoro di chi, nel corso degli anni, ne ha tenacemente difeso l'immagine.

Si è concluso da pochi giorni il primo ciclo, con la realizzazione di tre opere murali dipinte da Vito Navolio, responsabile operativo della Didattica del MAU ed inventore delle "Panchine d'Autore", e da Margherita Bobini ed Andrea Gritti, giovani artisti e collaboratori del MAU, provenienti dal fertile vivaio dell'Accademia Albertina, di cui il Presidente Edoardo Di Mauro è attualmente Direttore.

Le prime due opere sono state realizzate nella seconda metà del 2019 nell'area verde ex Nexity, in un interno di strada Bertolla. La terza è stata appena completata sulla parete della casa di Teresa Montaldo, in Strada Comunale Bertolla 139/a, storica custode della tradizione culturale del quartiere e Presidente dell'Associazione "la Lavandera ed ij Lavandè 'd Bertula".