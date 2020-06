Ancora niente estate, per Torino e provincia: temporali e rovesci per tutta la settimana

A Torino avremo questa situazione: dopo un inizio settimana con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvolosità cumuliforme in aumento al pomeriggio sulle Alpi, con possibilità di locali rovesci. Da oggi poi graduale aumento dell’instabilità, soprattutto mercoledì con rovesci e temporali sparsi anche sulle pianure ed in città. Temperature massime in calo per via della maggiore copertura nuvolosa soprattutto mercoledì, minime che oscilleranno tra i 15 e i 17 °C. Venti in generale deboli di direzione variabile. Forti raffiche di vento possibili durante i temporali.

Da giovedì graduale miglioramento, ma sempre in un contesto depressionario che causerà comunque locali rovesci o temporali principalmente sui rilievi, almeno fino a domenica. Temperature stazionarie o in lieve aumento da domenica, con valori comunque molto gradevoli di giorno.