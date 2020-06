Perseguita la ex convivente: stalker finisce in manette in borgo Filadelfia

Dopo l’aggressione di qualche giorno prima, la donna si era allontanata da casa, temendo per sé e per l’incolumità dei suoi familiari e vi aveva fatto ritorno solo sabato per prendere degli abiti. Nonostante l’assenza della vittima, lo stalker aveva continuato a recarsi presso l’abitazione della donna, stazionando sul pianerottolo, per cercare di vederla. L’aveva anche contattata, facendo credere alla sua ex convivente di voler suicidarsi. Temendo per la sua incolumità, però, la donna non aveva acconsentito ad alcun incontro.



Sabato, mentre la donna era in casa, l’ex convivente ha suonato al campanello di casa, ma la signora non ha aperto la porta e ha avvisato la Polizia. In quel momento è arrivata un’amica della vittima, il quarantaquattrenne l’ha vista e si è allontanato da pianerottolo. La fuga dell'uomo, però, è finita in un locale di corso Unione Sovietica.