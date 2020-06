Tra Torino e Collegno un concorso fotografico per i cantieri della metro

Un concorso fotografico per coinvolgere la cittadinanza a tema metropolitana. Con il prolungamento della Linea 1, che collegherà il centro città con la zona ovest, grazie alle nuove fermate che raggiungeranno Cascine Vica, Infra.To, in collaborazione con il comune di Collegno, il Fotogruppo L’Incontro di Collegno ed i Circoli FIAF Torino e Provincia, ha organizzato un Photo Contest rivolto ai fotografi FIAF di Torino e Provincia.

“Con questo progetto – ha affermato Massimiliano Cudia Amministratore Unico di Infra.To -, abbiamo cercato di coinvolgere in modo attivo i cittadini nella realizzazione della Metropolitana. L’intento finale è quello di far vivere i cantieri come un’opportunità e non più solo come un disagio”.

Nato dall’idea di unire in un’unica soluzione il mondo della fotografia è quello delle infrastrutture, il photo contest, che punta a realizzare una documentazione artistica del prolungamento della metropolitana, servirà a realizzare e mettere in risalto non solo la sua realizzazione, ma anche le competenze tecniche ed umane delle persone che vi lavorano.

Un progetto, però, a cui si unisce il concorso fotografico dal nome “Umarell”, un termine popolare per riferirsi specificamente agli uomini in età pensionabile che passano il tempo a guardare i cantieri offrendo consigli indesiderati.

“Un grande ringraziamento alle straordinarie capacità e intuizioni di Renzo Miglio, che da tanti anni racconta Collegno e le trasformazioni urbane e sociali di questa bellissima comunità - ha dichiarato il sindaco di Collegno Francesco Casciano -. Il prolungamento dei lavori della metropolitana sono un fatto storico e questo concorso fotografico ci aiuterà ad informare e coinvolgere i cittadini per esser loro stessi protagonisti della Ri-evoluzione, anche con la simpatia del concorso Umarell aperto a tutti, guardare i cantieri per guardare la città che cambia”.

La finalità di questo concorso sarà così realizzare degli scatti fotografici simpatici che abbiano come oggetto proprio gli “Umarell”, che in seguito saranno valutati da una giuria, che sceglierà le foto che potranno essere pubblichiate sul sito di InfraTo e sul sito e sui social del comune di Collegno. Il vincitore del concorso verrà infine premiato con una statuetta originale dell'Umarell Collegnese.

Le modalità di iscrizione, il regolamento e lo svolgimento dei concorsi saranno presenti sul sito www.infrato.it e sul sito della Città di Collegno www.comune.collegno.gov.it.