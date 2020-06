Voleva gettarsi nella Dora: salvata una ragazza dalla municipale di Torino

Questa mattina la polizia municipale è intervenuta per una segnalazione di rami pericolanti nel Parco Dora. Dopo aver delimitato in sicurezza l'area, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, gli agenti sono stati avvicinati da un dipendente della Società di Amiat che li allertava sulla presenza di una ragazza sulla passerella pedonale di via Livorno sul fiume Dora, pericolosamente esposta oltre il parapetto.

Gli agenti si sono immediatamente precipitati verso la passerella e, dopo aver scavalcato il parapetto, hanno afferrato per un braccio la ragazza, già staccata dalla ringhiera e in procinto di lanciarsi nel fiume, traendola in salvo.

La giovane donna, di nazionalità italiana, è stata subito soccorsa e accompagnata all'ospedale Maria Vittoria.