Estese fino al 31 luglio le 'zone rosse' a vigilanza rafforzata

Il Prefetto Donato Cafagna ha adottato un provvedimento ex art. 2 TULPS, che estende fino al 31 luglio 2025 il territorio cittadino sottoposto al regime di vigilanza rafforzata all’area circoscritta da c.so Regina Margherita, c.so Principe Oddone, via Sassari e via Salerno, relativamente al divieto di stazionamento per i soggetti con specifici precedenti per reati predatori, contro la persona ed inerenti agli stupefacenti, che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica.

L’ordinanza fa seguito a quanto condiviso in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Finora nell’ambito delle attività svolte dalle Forze di Polizia in attuazione dei decreti prefettizi sono state complessivamente controllate a Torino 20.995 persone.

Sono stati emessi 313 ordini di allontanamento di cui:

· 128 per reati in materia di stupefacenti;

· 51 per reati contro la persona;

· 73 in materia di reati contro il patrimonio.

Le persone controllate ad Ivrea dall’istituzione delle “zone a vigilanza rafforzata” sono state complessivamente 2.550.

Sono stati emessi 112 ordini di allontanamento di cui:

· 32 per reati in materia di stupefacenti;

· 34 per reati contro la persona;

· 45 in materia di reati contro il patrimonio.