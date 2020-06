Il cortile dell'ostello Combo arena per concerti e spettacoli dell'estate di Torino

“Il nuovo ostello Combo di corso Regina Margherita sarà una delle sedi in cui si svolgeranno gli spettacoli estivi dal vivo di “Torino a Cielo Aperto”. Ad annunciarlo è l’assessore alla Cultura Francesca Leon che, fornendo i primi dettagli sull’imminente stagione estiva, spiega come l’ex caserma dei vigili del fuoco di Porta Palazzo si trasformerà in un’area spettacolo coordinata dal Teatro Stabile.

Tramonta l’idea di usare come arena per le manifestazioni lo “stadio del tennis” del Circolo della Stampa perché le tempistiche per la riqualificazione erano troppo lunghe. Il Comune aveva annunciato il recupero della struttura, all’interno del Circolo della Stampa, le Atp Finals di tennis 2021-2025.

Dopo l’esperienza “Casa Combo”, che nella fase del lockdown ha ospitato i bambini e i ragazzi con i genitori ricoverati in ospedale a causa del Covid19, l’ostello di Corso Regina Margherita ha messo gratuitamente a disposizione il cortile. Nello spazio esterno attrezzato con un palcoscenico e gli impianti luci, la fonica e tutte le dotazioni di sicurezza, da metà luglio alla fine di settembre si svolgeranno concerti, spettacoli teatrali, reading e incontri,

A coordinare – dal punto di visto progettuale, organizzativo e tecnico – le attività il Teatro Stabile. A comporre il cartellone tante istituzioni dal Teatro Regio a Mi.To. Settembre Musica, dal Torino Jazz Festival al Todays Festival, dalla Filarmonica del Teatro Regio al Teatro Stabile e Teatro Piemonte Europa.