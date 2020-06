La Corte dei Conti europea boccia la Torino-Lione, i no Tav:"Procedere con cantierizzazione sarebbe follia"

"Siamo ancora in tempo per fermare questo disastro annunciato chiamato TAV: procedere con la cantierizzazione annunciata da TELT sarebbe l’ennesima follia". A scriverlo in una nota è il Movimento No Tav, all'indomani della pubblicazione del rapporto, della Corte dei conti europea, di valutazione dei mega progetti co-finanziati dalla commissione UE.

"Il giudizio dell'ente - spiegano gli attivisti, che da anni si battono contro la costruzione dell'infrastruttura - è impietoso e demolisce letteralmente il progetto TAV, giudicato al contempo troppo oneroso, dai dubbi benefici in termini economici ed ecologici, basato su previsioni di traffico errate ed insostenibile sul lungo periodo". Davanti a un documento così pesante speriamo che chi in questi anni ha blaterato di “esperti” e di Europa non metta per l'ennesima volta la testa sotto la sabbia".

"L'estate che avanza ci vedrà mobilitati sul territorio in un'opera di monitoraggio e denuncia, perché questa torta del TAV continua a fare gola a troppi, nonostante tutto, ma non di sicuro a chi come noi ha a cuore la salute di chi vive in Valle, la tutela dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse pubbliche per ciò che realmente è necessario" conclude il Movimento contro la Torino-Lione.