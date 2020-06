Thyssen, Appendino incontra le mamme: "La città è arrabbiata: non lasceremo sole le famiglie" 

" La città è arrabbiata e farà tutto il possibile per non lasciare sole le famiglie ". È questo il messaggio che lancia la sindaca Chiara Appendino , al termine dell'incontro con le mamme della Thyssen , dopo che la magistratura tedesca ha concesso ai due manager della multinazionale la semilibertà. Una scelta fortemente contestata dai parenti delle 7 vittime del rogo dell'acciaieria del dicembre 2007, che questa mattina prima di vedere la prima cittadina sono andate al Tribunale di Torino per un confronto con il Procuratore Generale Saluzzo .

"La decisione della magistratura tedesca - ha aggiunto Appendino - riapre una ferita, che non può essere minimamente rimarginata. Come città siamo al loro fianco e stiamo cercando di capire quale possa essere il percorso per non lasciarle sole, in una battaglia che non finisce. Chiederemo anche ad altre istituzioni di aiutarci in questo senso".