Al Bunker per un mese torna protagonista l'Africa, tra libri, spettacoli e cucina

Al Bunker di Torino è di nuovo tempo di creativAfrica, il progetto culturale di Renken Onlus che coinvolge diverse realtà locali per discutere di fenomeni migratori e accoglienza nella comunità cittadina. Dopo lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, che ha indotto l'associazione a riflettere sul futuro e riformulare le proposte per il pubblico, inaugura stasera la nuova rassegna estiva, che proseguirà fino al 16 luglio con una serie di appuntamenti dedicati all'integrazione e all'incontro con l'altro.

Si comincia alle alle ore 18 con la presentazione del libro “Kintu” di Jennifer Nansubuga Makumbi, cui seguirà, dalle 21.30, lo spettacolo del musicteller Federico Sacchi "Africa is a state of mind”, esperienza d'ascolto che fonde storytelling, musica, teatro e video. Protagonista Remain in Light, spartiacque nella storia della musica pop: una cattedrale di suono creata dai Talking Heads e dal produttore Brian Eno che fonde art rock, poliritmie africane, funk e avanguardia . Non mancheranno poi i documentari del ciclo “Rising Sound - Trans-Global Express” a cura di Seeyousound, la consueta cucina africana, le presentazioni editoriali della 66th and 2nd, un’incursione di moda urban senegalese e selezioni musicali ricercate per l’occasione.

L'appuntamento settimanale sarà ogni giovedì. Tutti gli eventi si svolgono in via Paganini 2. E' obbligatoria la prenotazione, tramite apposito form di registrazione. A disposizione per il pubblico 100 posti a sedere per la cena e 200 posti sedere per assistere alle presentazioni e alle proiezioni.