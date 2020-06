Chieri, investiti 500mila euro per la sicurezza stradale in corsi e vie

La Giunta ha approvato il piano di interventi per la messa in sicurezza delle strade di Chieri, con lo stanziamento di 500mila euro derivanti da avanzi di amministrazione.

“Il piano è stato elaborato sulla base di uno studio di ricezione dei fabbisogni durato un anno. Quasi tutte le istanze e le problematiche avanzate tramite raccolte di firme sono state accolte, ed è stata creata una scala di priorità che tiene conto dell’incidentalità, della gravità delle criticità e della pericolosità percepita. Il piano prevede 30 interventi su corsi, vie e strade di Chieri, ovvero attraversamenti rialzati, illuminazione, miglioramenti della visibilità, rallentatori di velocità, restringimenti di carreggiata, ecc. Le tempistiche saranno definite dagli uffici tecnici, cui spetta la predisposizione dei progetti e l’appalto dei lavori. Questo piano di interventi di messa in sicurezza stradale insieme al piano d’azione ‘Strade Aperte’, ridisegneranno in modo sostanziale la viabilità cittadina”: lo afferma l’assessore alla Viabilità Paolo Rainato.

Gli interventi riguardano le seguenti vie e strade: Corso Matteotti, Via Vittone, Via Andezeno/attraversamento Chiesa San Giovanni Bosco/attraversamento via San Silvestro, Via Riva, Via Palazzo di Città/incrocio con piazza Dante, Viale Diaz/intersezione via Zalli, Via Cesare Battisti/incrocio via Massa, Viale Fasano/incrocio via Roaschia, Via Roaschia 141 e Via Roaschia lato ovest, Via Calcaterra/via Sisto IV/via Lazzaretti, Strada Baldissero, Corso Buozzi/Via Miel, Via Martini e Rossi/strada della Livorna, Strada Poirino, Via Montù, Via Roma e Via Roma/fronte stazione, Viale Cappuccini/angolo via del Vallo, Via Campo Archero, Via Moncalvo, Strada Cambiano, Via Asiago, Via Domenico Savio, Via Monginevro, Via Quintino Sella/angolo via Primo Maggio, Via Aldo Moro, Strada Fontaneto, Via Montù/via Bodoni, Via Vittorio Emanuele.