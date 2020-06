Bardonecchia, il ristrutturato camping Valle Stretta apre nuova area camper

Da oggi, venerdì 19 giugno, è aperta una nuova area camper del Camping Valle Stretta sul territorio comunale di Bardonecchia, dato in gestione alla società REAR, già campeggio Bokki, inaugurato 45 anni fa, dislocato al Pian del Colle, all’imbocco della Valle Stretta.

Si trova su un’area di 42.000 mq, a pochi metri dal confine con la Francia, il più occidentale d’Italia, ammodernato dopo una radicale ristrutturazione, ben attrezzato e, da sempre, frequentato da numerosi turisti italiani e stranieri.

Apertura, che in base alle norme di distanziamento sociale, è, per ora, limitata a 40 camper, ma è particolarmente significativa in questo momento di graduale ritorno ad una nuova normalità, a pochi giorni dall’inizio dell’estate e della stagione turistica nella Conca.

“Sono particolarmente soddisfatto - sostiene Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia- per questa apertura, che oltre a riqualifica una vasta area, pone termine ad un lungo contenzioso, e dota Bardonecchia di una funzionale struttura ricettiva di cui prima non disponeva, a tutto vantaggio degli amanti questo tipo di turismo”.