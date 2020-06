A Collegno il cimitero riapre completamente ai cittadini

Dopo settimane di chiusura, in cui era imposto il divieto di accesso a causa dell'emergenza sanitaria, il cimitero comunale riapre completamente per accogliere nuovamente i cittadini che vorranno fare visita ai propri cari con nuove regole e ampliamenti.

Gli accessi al cimitero saranno così garantiti dalle ore 14 di lunedì 22 giugno, rispettando tutte le normative. Sarà necessario infatti indossare la mascherina, rispettare il divieto di ogni forma di assembramento, l'obbligo di distanza minima di un metro, la permanenza di non più di sei persone per volta per ogni feretro, compresi gli esecutori testamentari.

A partire da lunedì, inoltre, il provvedimento, che riguarderà il Campo 1 (Monumentale) – il Campo 7 (custodia) – il Campo 8 (ampliamento ovest) e il Campo 9 (ampliamento est), consentirà le cerimonie funebri e commemorative con la presenza di non più di quindici persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti, tra familiari, parenti e congiunti, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI.