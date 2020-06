A Carmagnola appuntamento con il “Concerto del Solstizio” e “Una serata all’opera”

Sono dedicati alla musica celtica e all’opera i primi appuntamenti musicali del Mese della Cultura 2020 a Carmagnola.

In programma il “Concerto del Solstizio” e “Una serata all’opera”. Il doppio appuntamento è alle ore 21 di sabato 20 e domenica 21 giugno nel Cortile del Castello, in via Silvio Pellico (in caso di maltempo l'evento si svolgerà presso l’Auditorium Baldessano Roccati, in viale Garibaldi 7/A), con ingresso libero.

Per l’occasione, in diversi bar e ristoranti della città sarà possibile deliziarsi il palato con invitanti aperitivi e altre gustose proposte gastronomiche.

Tutte le iniziative vengono proposte nel rispetto delle misure di sicurezza e delle vigenti disposizioni governative relative al contenimento della pandemia da Covid-19.



