Pianta la Tua Carta con Semi: iGreen, il progetto che aiuta l'ambiente!

Cosa pensereste se, invece di riciclare la carta, vi chiedessero di piantarla? Probabilmente che il vostro interlocutore è vittima di una temporanea perdita di lucidità. Eppure, non è così: la carta piantabile non è solo una realtà, ma un vero e proprio gadget ideale per ogni progetto di comunicazione ecosostenibile originale e all’avanguardia.

Una carta con semi distribuita dall’azienda green per eccellenza: iGreen Gadgets, che da sempre si occupa della produzione e distribuzione di prodotti che combinano sapientemente un design intelligente e materiali ecosostenibili. Dai gadget più piccoli come i segnalibri fino all’arredamento per l’ufficio e per gli esterni, ogni articolo proposto da iGreen Gadgets è pensato per accompagnarci in una routine quotidiana a basso impatto ambientale.

La carta con semi: i gadget che diventano una piantina

Quello della carta piantabile è un perfetto esempio di come si possano mettere insieme comunicazione, praticità e attenzione per l’ambiente. Una speciale carta biodegradabile realizzata con un’innovativa tecnologia che ha permesso di inserire dei semi al suo interno. In questo modo, una volta esaurito l’uso del gadget in questione, basta inserirlo nel terriccio e ricordarsi di innaffiarlo per veder germogliare una piantina in poche settimane. Il tutto con la possibilità di scegliere fra numerose varietà di semi, dai fiori di campo fino ai pomodorini.

Originalità, ma anche un’altissima attenzione alla qualità, che hanno fatto della carta con semi un prodotto ideale per confezionare un’incredibile varietà di gadget. Non solo segnalibri, partecipazioni, quaderni, calendari o etichette. Ma anche articoli che richiedono una certa solidità come salva goccia per bottiglie di vino, box regalo, sottobicchieri e addirittura contenitori in grado di portare bevande calde, come le hot cup usa e getta. Tutti, naturalmente, interamente personalizzabili con loghi, brand e colori aziendali, oppure date significative, grafiche e frasi. Insomma, non c’è limite alla fantasia!

iGreen Gadgets: l’azienda che aiuta l’ambiente attraverso la comunicazione ecosostenibile

La carta con semi è l’esempio perfetto di come iGreen Gadgets supporti privati e aziende offrendo la possibilità di utilizzare gadget e complementi d’arredo a basso impatto ambientale senza per questo rinunciare all’estetica. Tutti i prodotti iGreen, infatti, offrono una combinazione di design sofisticato e accattivante, praticità e anima verde. Articoli utili per accompagnare le persone nella vita quotidiana, belli da vedere e realizzati secondo i più avanzati standard di eco sostenibilità.

La marcia in più? L’innovativo servizio di personalizzazione che consente ai clienti di far realizzare sugli articoli e sulle loro confezioni grafiche, pattern, colori, scritte, loghi e brand aziendali. Un’idea che rende questi gadget perfetti sia per una festa privata che per una convention aziendale, per le bomboniere o come omaggio per clienti e partner commerciali. E per i più indecisi il servizio di stampa in quadricromia ad alta definizione o di incisione al laser, si affianca a una consulenza personalizzata a cura di esperti in grado di valorizzare al meglio le idee del cliente. Etica, design e originalità con un vero e proprio servizio tailor made, per aiutare le persone e insieme salvare il pianeta!