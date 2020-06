Al via i test sugli agenti del carcere di Torino: 23 Civich positivi al seriologico, ma nessuno al virus

Al via i test sierologici per la Polizia Penitenziaria. È stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa tra Regione, Asl e Polizia Penitenziaria che farà partire da questo lunedì mattina la campagna sanitaria contro il Covid, su base volontaria, tra tutti gli agenti del carcere di Torino.

Attualmente alle Vallette ne sono impiegati 800, mentre 80 sono dislocati in altre strutture. Le adesioni, al momento, sono di circa 420 persone. L’Asl svolgerà i prelievi direttamente negli uffici della casa circondariale con un ritmo di 60 esami al giorno. Per chi dovesse risultare positivo al test degli anticorpi è previsto un tampone da svolgersi nella 24 ore successive.

"I risultati ottenuti - commenta l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca - sottoponendo al test la Polizia Locale di Torino sono utili sia per la ricerca in campo epidemiologico che per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Adesso, grazie alla firma di oggi con la Polizia Penitenziaria, andiamo a verificare la sicurezza di altri lavoratori particolarmente esposti a rischio di infezione, perché impiegati in un ambiente chiuso”.