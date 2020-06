Piede pesante sull'acceleratore: multa per un pirata a 147 chilometri all'ora in via Pietro Cossa

Ieri sera, in via Pietro Cossa all'altezza del civico 205, il Reparto Radiomobile, in azione congiunta con il Comando Sezione IX (Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia) della Polizia Municipale, ha effettuato un servizio di Polizia Stradale durante il quale sono stati svolti controlli sulla velocità mediante apparecchiatura ‘velox’.