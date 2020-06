Ex Embraco, Sicchiero: “Un duro colpo alla credibilità delle istituzioni che non hanno vigilato”

“Il Mise e Invitalia avevano avallato l’accordo tra Whirpool e Ventures, e personalmente ritenevo che in quella cornice fosse opportuna un’apertura di credito nei confronti di chi prometteva una nuova vita per lo stabilimento di Riva di Chieri. Se le accuse di bancarotta, le fatture false e i flussi di denaro finiti nei conti personali troveranno conferma, allora vuol dire che gli allarmi lanciati dai lavoratori mesi fa erano fondati e che nessuno ha vigilato. Né il Governo, né Invitalia. Perché, per esempio, non è stata fatta una verifica approfondita sui conti di Ventures? Oramai è evidente che non vi era nessun piano industriale e nessuna intenzione di investire sul sito ex Embraco. Il mondo della turbofinanza è popolato da pirati che atterrano su un territorio, svuotano le aziende e poi se ne vanno lasciando capannoni deserti e famiglie senza futuro. Sarà la magistratura a stabilire se questo è il caso di Ventures” prosegue il primo cittadino.