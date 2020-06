Passeggiata No Tav al cantiere della Torino-Lione:"Estate di Resistenza"

Una quarantina di No Tav hanno dato il via nel primo pomeriggio ad una passeggiata, con partenza da Giaglione, al cantiere della Torino-Lione. Dalle 14 di oggi ha preso il via un presidio permanente dei Mulini.

"Proprio perché sappiamo che fermare il Tav - si legge sul sito internet notav.info - è possibile e oggi come ieri tocca a noi, abbiamo lanciato un appello per un’estate che ci vedrà mobilitati sul territorio valsusino in un’attenta opera di monitoraggio e Resistenza ad ogni tentativo da parte del sistema Tav di distruggere ed attaccare il nostro territorio".