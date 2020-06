Due pusher arrestati nel quartiere Vanchiglia

Ancora due pusher arrestati dalla Polizia nel quartiere Vanchiglia in zona movida. Sono due stranieri: un diciottenne della Guinea fermato dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia e un venticinquenne senegalese fermato dagli agenti della Squadra Volante.

Il primo è stato fermato all’incrocio tra via Balbo e via Guastalla dopo aver ceduto dello stupefacente occultato sotto i bidoni dell’immondizia presenti nella via.

Nello stesso luogo, qualche ora prima, era stato arrestato anche il secondo pusher. Nella circostanza l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.