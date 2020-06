Moncalieri, distrugge la cassetta degli aiuti alimentari. I volontari la riaggiustano

L'iniziativa "Chi può metta, chi non può prenda" era partita a marzo, durante il lockdown, per aiutare per le persone in difficoltà a mettere assieme il pranzo con la cena.

A Moncalieri, nei giorni scorsi, una cassetta per la raccolta di cibo e bevande, è stata presa a calci e distrutta da un residente nella borgata di Testona. L'uomo è stato è stato vivacemente rimproverato da alcuni cittadini della zona: ancora non chiare le ragioni che hanno portato a questo gesto, probabilmente figlio di uno scatto d'ira.

Di sicuro, la macchina del volontariato si è messa subito in moto, con i ragazzi che hanno seguito il progetto "Chi può metta, chi non può prenda" che si sono attivati e hanno già riaggiustato il contenitore.