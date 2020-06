Moncalieri, perde il controllo dell'auto e ne centra altre quattro in sosta: patente sospesa

Forse era alla guida in stato di ebbrezza, di sicuro ha perso il controllo della sua vettura e ne ha centrate altre quattro che erano in sosta. Brutta serata quella di sabato, per una donna che transitava in via Cavour a Moncalieri.

La sua auto è finita contro alcune vetture parcheggiate a bordo strada e il gran trambusto sollevato dallo scontro ha fatto uscire i clienti e il titolare di un locale nelle vicinanze, che hanno subito chiamato i carabinieri ad intervenire.

La donna al volante si è rifiutata di fare l'alcoltest, ma questo non è bastato per evitarle la sospensione della patente e il sequestro dell'auto. Un sabato sera da dimenticare, insomma.