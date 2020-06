Ancora un caso di anziano truffato, finto carabiniere a Moncalieri ruba 3000 euro a una pensionata

Ancora un caso di anziano truffato. Nello scorso weekend, a Moncalieri, un finto carabiniere è riuscito ad intrufolarsi nella casa di una pensionata, portando via 3000 mila euro tra soldi e ori.

Il fatto è successo in via Cellini, dove il truffatore travestito da militare ha convinto l'anziana a farlo entrare in casa, con la scusa di essere impegnato in una serie di controlli nella zona. Una volta all'interno, l'uomo è riuscito a distrarre la donna e, con l'aiuto quasi certamente di un complice che si trovava all'esterno, ed ha portato via contanti e preziosi per un valore di circa tremila euro.

Solo dopo che è rimasta da sola in casa, la donna si è accorta del raggiro ed ha chiamato i veri carabinieri, ma ormai era tardi per rimediare.