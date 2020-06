Nichelino, raid incendiario per distruggere la concorrenza e avere il monopolio di frutta e verdura a domicilio nel lockdown [FOTO e VIDEO]

Se le consegne a domicilio erano diventate la via maestra per i negozi per continuare a vendere, durante il lockdown, fare fuori la concorrenza è sembrata l'unica soluzione a un commerciante di frutta e verdura di Nichelino che, con mille euro, ha assoldato due persone per dare alle fiamme l'attività vicina alla sua.

Era il 20 marzo e attraverso un'apertura sopra la saracinesca i malintenzionati avevano versato della benzina e poi appiccato il fuoco. Durante l’incendio - però - uno dei piromani, un italiano di 61 anni, si era anche ferito ed è stato così fermato dai carabinieri subito dopo il rogo. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica dell’episodio, compreso il movente, a dimostrazione che non si era trattato solo di un atto vandalico. Nei guai sono finiti così sia il mandante che il complice: il primo è un commerciante di 35 anni di Nichelino, mentre la seconda è una donna di 47 anni di Rivalta, dipendente del negozio. Proprio lei, la notte dell’incendio del negozio di ortofrutta - quando tutti gli inquilini dello stabile erano scesi tutti i strada - era stata identificata e interrogata come testimone dai carabinieri: aveva raccontato di aver visto il piromane che poco prima aveva applicato le fiamme all’esercizio commerciale e aveva anche fornito una descrizione dell'uomo. E' stato poi chiarito che la testimonianza della donna era servita esclusivamente per sviare le indagini, perché l’uomo in fuga era il suo complice nell’azione incendiaria e il mandate il suo datore di lavoro.

Entrambi sono stati arrestati, mentre il primo uomo, sorpreso subito dopo l'incendio, sconta l'obbligo di residenza a Trana.

E' stata inoltre perquisita la casa di un quarto indagato, denunciato a piede libero per favoreggiamento. Si tratta di un amico del mandante che ha svolto il ruolo di intermediario tra il commerciante e i due esecutori materiali dell’incendio, che hanno ricevuta la somma di euro 1000 per portare a compimento il reato.