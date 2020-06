Smat, in corso Racconigi arriva il 13esimo punto acqua di tutta Torino

Collocato nel quartiere torinese di Cenisia, in prossimità dell’incrocio con corso Vittorio Emanuele II, è il secondo Punto Acqua Smat della Circoscrizione 3; il primo, installato in corso Brunelleschi e attivo dal 2013 ha erogato, negli ultimi tre anni oltre un milione e seicentomila di litri d’acqua erogati, con una media di 1.500 litri al giorno.

ll Punto Acqua di corso Racconigi va ad aggiungersi ai 170 chioschi “smart” che l’azienda controlla a distanza dalla sala telecontrollo della sede centrale. Dotato di una serie di strumentazioni che consentono di registrare da remoto i segnali relativi alla sicurezza, come antintrusione e manomissione, il sistema è in grado di rilevare i volumi di acqua erogati, i volumi della CO2 utilizzati per l'acqua gassata; i dati tecnici di funzionamento dell’impianto ed i conseguenti parametri derivati quali, ad esempio, la quantità di bottiglie non prodotte e la plastica risparmiata, CO2 risparmiata all'ambiente, TEP equivalenti.