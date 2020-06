Un concerto "Da Bach a Bach" per un pubblico di 50 persone: appuntamento per il 24 giugno

L’Arciconfraternita della Misericordia, nonostante la situazione particolare venutasi a creare con l’emergenza sanitaria da Coronavirus, organizza per mercoledì 24 giugno alle 21 alla Chiesa della Misericordia in Via Barbaroux 41, in occasione della festività di San Giovanni Battista, un concerto de l’Ensemble Cappella Viscontea, con Gianluigi Ghiringhelli, controtenore, Giorgio Pertusi, violino, Jasmina Capitanio, viola da gamba, Eleonora Ghiringhelli, viola da gamba, Giangiacomo Pinardi, tiorba, Federico Demarchi, organo.