Elezioni a Moncalieri, il Pd lancia il "red carpet virtuale" per presentare i candidati

La campagna elettorale cambia le sue tradizioni consolidate, in epoca di coronavirus (e di crescente importanza dei social). Così, in vista del voto amministrativo d'autunno, il Pd di Moncalieri ha deciso di lanciare il "red carpet virtuale” su Facebook per far conoscere i suoi 23 candidati.

Un'iniziativa originale e inedita con cui il sindaco Paolo Montagna presenterà uomini e donne, in diretta social, a tutta la città. Dal 29 giugno al 3 luglio, infatti, la pagina Fb del circolo Pd di Moncalieri ospiterà i candidati consiglieri in un dibattito moderato da Serena Fasano e Alberto Castellaro, rispettivamente responsabile Comunicazione e Organizzazione e addetto stampa dei dem: 5 candidati al giorno avranno a disposizione 20 minuti a testa nel corso degli appuntamenti previsti per lunedì 29 giugno dalle 18 alle 20, martedì 30 giugno dalle 20,30 alle 22, mercoledì 1 luglio dalle 18 alle 20, giovedì 2 luglio dalle 20,30 alle 22, venerdì 3 luglio dalle 18,30 alle 20,30.

Il sindaco Montagna rivolgerà loro 3 domande, prevedendo momenti di conoscenza personale dei candidati consiglieri comunali, che saranno chiamati ad esprimersi non solo sulla visione politica della città ma anche su vita professionale, vita privata, legami affettivi con la città: un'ultima domanda sarà rivolta dal pubblico, che potrà proporla nel corso della diretta Facebook.

"Dopo il periodo difficile legato alla pandemia, il circolo di Moncalieri è ripartito con grinta e determinazione, riaprendo la sede di corso Roma ad una serie di iniziative e incontri che abbiamo definito “il Circolo con voi”, ha spiegato il segretario Danilo Lanè. "Inoltre abbiamo riattivato anche il tesseramento al nostro partito, perchè riteniamo che partecipare alla vita politica della nostra comunità sia davvero un aspetto fondamentale".

Un'iniziativa, un logo, una nuova fase della presenza dem sul territorio: “Il circolo con voi” rappresenta proprio queste tre cose, aprendo a tutti la sede del Partito Democratico moncalierese che diventa luogo d'aggregazione sociale e sostegno ai cittadini, così come anche un punto d'incontro", ha concluso Lanè.