Nichelino, madre perde di vista il figlioletto di 10 anni: ritrovato in un supermercato poco distante

Lunghi, interminabili minuti di paura a Nichelino per una mamma, che aveva perso di vista per qualche momento il figlioletto di 10 anni, non ritrovandolo più.

Il fatto è successo nel pomeriggio di lunedì, 22 giugno: la donna si era assopita e al risveglio è stato l’incubo, visto che il bambino non era più in casa. Il piccolo si era diretto verso un vicino supermercato, dove alcuni addetti vedendolo aggirarsi da solo hanno immediatamente allertato i carabinieri, chiedendo il loro intervento.

Il tutto proprio mentre la madre era arrivata in caserma per denunciare l'accaduto. Nel giro di pochi minuti il figlio gli è stato riaffidato e la questione si è conclusa con un lungo abbraccio.