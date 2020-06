"Automotive e crisi per l'emergenza sanitaria": Ugl scende in piazza anche a Torino

Anche a Torino, così come nel resto d'Italia, venerdì 26 giugno Ugl Metalmeccanici organizzerà una manifestazione davanti alla prefettura per tenere accesa l'attenzione sui problemi che attanagliano il settore automotive. In piazza Castello l'appuntamento sarà dalle 9.30 alle 12 "per portare il nostro dissenso rispetto alla situazione che stiamo vivendo sul territorio torinese e piemontese, legato anche all’emergenza sanitaria che ha enormemente complicato la crisi di settore - dichiara Ciro Marino, segretario dei Metalmeccanici di Torino -. Il governo deve scendere in campo con politiche industriali atte a garantire la ripresa del futuro occupazionale dell’automotive: si mettano in campo incentivi per il parco auto invenduto in modo da far ripartire la filiera produttiva ormai immobilizzata da carenza di ordini. Il nostro know how non ha niente da invidiare alle altre potenze industriali, noi sappiamo fare, sappiamo inventare, basti pensare al Politecnico di Torino con le nostre eccellenze, sappiamo costruire e assemblare meglio di chiunque altro, perché vogliamo ricordare che prima di questa recessione, ci attestavamo nei primi posti delle potenze industriali Emea".



"Il Governo - prosegue - deve scendere in campo e confrontarsi con le parti sociali per trovare soluzioni per garantire al Paese un futuro occupazionale con politiche che portano nuovi competitor a investire sul territorio: basta delocalizzazioni basta perdita posti di lavoro, che ormai hanno raggiunto numeri più che preoccupanti. Sono in pericolo milioni e milioni di posti di lavoro, non c’è più tempo bisogna agire, basta fare politica vogliamo fatti per rilanciare il territorio. I lavoratori attendono ancora l’erogazione della CIG, bisogna togliere vincoli per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e bisogna rivedere il termine per chi conclude la Naspi in questo periodo in quanto non è facile trovare nuove occupazioni e un periodo di tre mesi di emergenza sanitaria ne ha rallentato ancor più la ricerca di occupazione quindi va previsto un allungamento di NASPI per questi lavoratori".